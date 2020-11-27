Son dakika haber! Fuat Oktay: GÖKBEY ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelindi

Son dakika politika haberi: CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir" dedi.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin sunumunu yaptı. Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde politikaların daha etkin şekilde oluşturulmasını, faaliyetlerin hızlı ve dinamik biçimde uygulanmasını sağlamak amacıyla Cumhurbaşkanlığına doğrudan bağlı olarak kurulan 7 Başkanlık, 1 Genel Sekreterlik, 4 Ofis ve 9 Politika Kurulu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Cumhurbaşkanlığı'na bağlı kurulan ofislerin faaliyetlerini anlatan Oktay, "Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu; üstün zekalı ve yetenekli çocuklarımızın-vatandaşlarımızın erken aşamalarda tespiti, kabiliyetlerini en etkili şekilde kullanmalarını temin etmek ve beyin göçünün önüne geçebilmek amacıyla 'Özel Yeteneklilere İlişkin Politika Belgesi' çalışmasını tamamlamıştır. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi ve İnsan Kaynakları Ofisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin sonuç odaklı yapısına uygun şekilde konu bazlı ve nokta atışı kamu hizmetlerini hızlı şekilde hayata geçirmektedir. Dijital Dönüşüm Ofisi, Dijital Türkiye Portalı çalışmaları, büyük veri, siber güvenlik ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalar ile siber vatanda ve dijital alanda egemenliğimizi güçlendirmektedir. Dijital Türkiye Platformu üzerinde Kasım 2020 itibariyle 51,5 milyon kullanıcı sayısına erişilmiş olup, 691 kurum ve kuruluşa ait toplam 5 bin 287 hizmet sunulmaktadır" dedi.

'STRATEJİ BELGESİ YAKIN ZAMANDA YAYIMLANACAKTIR'Ulusal Yapay Zeka Stratejisi hazırlık çalışmalarının tamamlandığını aktaran Oktay, "Strateji belgesi yakın zamanda yayımlanacaktır. Yapay zeka algoritmaları ile MR görüntülerinin saniyeler içinde değerlendirilmesine imkan sağlayan Türk Beyin Projesi Gazi Üniversitesi ve Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğinde yürütülmektedir. İlkokul, ortaokul ve lise düzeylerinde 1,5 milyon öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Siber Zeka Yarışması, '81 İl'de 81 Siber Kahraman Projesi', siber güvenlik eğitimleri, girişimciliği destekleyen fikir ve bitirme projesi yarışmaları, kamu spotları ve sosyal medya paylaşımları ile ülkemizde siber güvenlik alanında farkındalık ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmaktadır" diye konuştu.İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NIN ÇALIŞMALARIOktay, İletişim Başkanlığı'nın, iç ve dış kamuoyuna yönelik olarak başta terörle mücadele olmak üzere Türkiye'nin hak ve menfaatleri doğrultusunda stratejik iletişim faaliyetleri gerçekleştirdiğini söyledi. Oktay, "Türkiye ve Azerbaycan'a yönelik dezenformasyon girişimleriyle mücadele etmek için 'Türkiye Azerbaycan Medya Platformu'nun kurulması ve İslamofobiye karşı Türkiye-Malezya-Pakistan ortaklığında güçlü bir uluslararası medya ve iletişim merkezi kurulması, İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen işbirliği örnekleridir. İletişim Başkanlığı'nın önemli görevlerinden birisi de kamuda söylem birliğinin tesis edilmesidir. Başkanlık, milli bayramlar ve anma günlerinde ülke çapında gerçekleştirilen kutlama ve etkinliklerin koordinasyonunu üstlenmektedir" ifadesini kullandı.'SERİ ÜRETİM VE TESLİMATLARI DEVAM EDİYOR'Gerek yurtiçinde gerekse sınırların ötesinde; Türkiye'nin menfaatlerini koruyabilmenin milli savunma sanayisinin katkılarıyla gerçekleştiğini vurgulayan Oktay, şunları kaydetti: "ATAK helikopterimiz, BAYRAKTAR TB2 ve ANKA İHA'larımızın seri üretim ve teslimatları devam ederken, GÖKBEY helikopterimiz ve AKINCI İHA'nın seri üretimine yönelik test faaliyetlerinde son aşamaya gelinmiştir. İHA'larımız için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen PD-170 motorumuzun teslimatları devam etmektedir. Test ve eğitim gemimiz TCG UFUK'un deniz kabul testleri başlatılmış, MİLGEM Projemizin beşinci gemisi TCG İstanbul Fırkateyni'nin inşa faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bu ay içerisinde 'Yeni Tip Denizaltı' projemiz için stratejik süreçlerden birisini daha tamamladık. Proje kapsamında inşa edilmekte olan 6 denizaltımızda kullanılacak yerli ve milli imkanlarla geliştirdiğimiz Denizaltı Bilgi Dağıtım Sistemlerinin üretimini başarıyla gerçekleştirdik."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR