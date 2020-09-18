Son dakika haber | Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması
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Son dakika haber | Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Son dakika haber | Fuat Oktay'dan Yunan gazetesinin manşetine tepki Açıklaması
18.09.2020 21:07 | Son Güncelleme: 18.09.2020 21:07

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan'da yayın yapan bir gazetenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik manşetine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Yunanistan'da sözde bir gazetenin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan ve ne ifade özgürlüğü ne de basın etiğiyle bağdaşmayan edepsizliği Doğu Akdeniz'de barış yerine savaşı, uzlaşma yerine kaosu hedefleyen çarpık zihniyetin bir yansıması, bölgedeki kışkırtmaların bir sonucudur."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Abdullah Yasin Güler
Abdullah Yasin Güler
AA Editörü

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