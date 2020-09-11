Fuat Oktay'dan 'Macron' mesajı
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Fuat Oktay'dan 'Macron' mesajı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Fuat Oktay'dan 'Macron' mesajı
11.09.2020 16:02 | Son Güncelleme: 11.09.2020 16:21

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Fuat Oktay, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" dedi.

Fuat Oktay, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte fotoğrafının da yer aldığı bir paylaşımda bulundu. Oktay, 'Erdoğan'ın yanındayız' etiketiyle yaptığı açıklamada, "Sömürge zihniyetinin temsilcisi Macron kendini bilmez açıklamalarına devam ededursun, biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünya mazlumlarına uzanan dost eli olmaya, milletimizle birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, -


Kaynak: DHA

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