Son dakika haber: Frutti Extra Bursaspor, Ömer Utku Al'ı transfer etti
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Son dakika haber: Frutti Extra Bursaspor, Ömer Utku Al'ı transfer etti

Son dakika haber: Frutti Extra Bursaspor, Ömer Utku Al'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Ömer Utku Al'ı kadrosuna kattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Frutti Extra Bursaspor, Ömer Utku Al'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 1,81 metre boyundaki 23 yaşındaki oyun kurucu Ömer Utku Al ile sözleşme imzalandı.

Genç oyuncu, geçen sezon ligde Büyükçekmece Basketbol formasıyla mücadele etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Büşra Nur Yılmaz

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