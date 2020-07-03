Son dakika haber... Freni patlayan kamyon devrildi: 1 yaralı Son dakika haberine göre Denizli'de, asfalt yüklü kamyonun freninin patladığını fark eden sürücü, ışıklarda bekleyen otomobillere çarpmamak aracını boş araziye sürdü.

Denizli'de, asfalt yüklü kamyonun freninin patladığını fark eden sürücü, ışıklarda bekleyen otomobillere çarpmamak aracını boş araziye sürdü. Kaldırıma çıkan ve ardından boş araziye giden kamyon sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince araç devrildi.

Olay, Tavas ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.B. isimli sürücü idaresindeki 20 B 9921 plakalı IVECO marka hafriyat kamyon ile seyir halinde iken frenlerinin patladığını fark etti. K.B., asfalt yüklü kamyonu ile ışıklarda bekleyen otomobillere çarpmamak için manevra yaparak boş araziye sürmek istedi. Sürücü K.B., asfalt yüklü hafriyat kamyon ile kaldırıma çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri devrilen kamyondan sürücüyü çıkarttı. Sağlık ekipleri, yaralanan K.B.'yi Tavas Devlet Hastanesine kaldırdı. Kullanılamaz hale gelen kamyondan yaralı olarak çıkartılan ve olası bir facianın önüne geçen K.B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA