Son dakika haber | Fren yerine gaza basınca, 1 kişiyi yaraladı: O anlar kamerada
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber | Fren yerine gaza basınca, 1 kişiyi yaraladı: O anlar kamerada

Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Prof. Dr. A.O.A., otomobiliyle otobüs terminalinden çıktığı sırada, fren yerine gaza basınca terminalde çalışan Şerife D.'ye çarparak, iki aracın arasına sıkıştırdı.

Son dakika haber | Fren yerine gaza basınca, 1 kişiyi yaraladı: O anlar kamerada
08.09.2020 19:28 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:32

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Prof. Dr. A.O.A., otomobiliyle otobüs terminalinden çıktığı sırada, fren yerine gaza basınca terminalde çalışan Şerife D.'ye çarparak, iki aracın arasına sıkıştırdı. Kazada, Şerife D.'nin ayağı kırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. 

Kaza, dün öğle saatlerinde, Çeşme İlçe Terminali'nde meydana geldi. Sürücü Prof. Dr. A.O.A., otomobiliyle terminalden çıktığı sırada fren yerine gaza basınca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasında çalışan Şerife D.'yi, kendi aracıyla önündeki hafif ticari araç arasına sıkıştırdı. Şerife D. ile aynı firmada çalışan bir başka kişi ile bir erkek yolcu ise, kazadan son anda kaçarak kurtuldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen sağlık ekipleri, ayak kemiklerinde kırık tespit ettikleri Şerife D.'yi ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı Şerife D.'nin önce kaporta tarafına çıktığı, ardından da araçlar arasında sıkıştığı görülüyor. 

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Angela Merkel Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Erol Evgin Deniz Seki Ferhat Göçer
Spor Fatih Terim Nihat Özdemir Enner Valencia Hakan Çalhanoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Türk Çocuk Bursa Eylül
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Fren yerine gaza basınca, 1 kişiyi yaraladı: O anlar kamerada - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 19:39:21. #1.15#
title