Son dakika haber | Fren yerine gaza basınca, 1 kişiyi yaraladı: O anlar kamerada Son dakika gündem haberi: İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Prof. Dr. A.O.A., otomobiliyle otobüs terminalinden çıktığı sırada, fren yerine gaza basınca terminalde çalışan Şerife D.'ye çarparak, iki aracın arasına sıkıştırdı.

İZMİR'in Çeşme ilçesinde, Prof. Dr. A.O.A., otomobiliyle otobüs terminalinden çıktığı sırada, fren yerine gaza basınca terminalde çalışan Şerife D.'ye çarparak, iki aracın arasına sıkıştırdı. Kazada, Şerife D.'nin ayağı kırılırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Çeşme İlçe Terminali'nde meydana geldi. Sürücü Prof. Dr. A.O.A., otomobiliyle terminalden çıktığı sırada fren yerine gaza basınca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bir otobüs firmasında çalışan Şerife D.'yi, kendi aracıyla önündeki hafif ticari araç arasına sıkıştırdı. Şerife D. ile aynı firmada çalışan bir başka kişi ile bir erkek yolcu ise, kazadan son anda kaçarak kurtuldu. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine, bölgeye gelen sağlık ekipleri, ayak kemiklerinde kırık tespit ettikleri Şerife D.'yi ambulansla Çeşme Alper Çizgekanat Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, otomobilin çarptığı Şerife D.'nin önce kaporta tarafına çıktığı, ardından da araçlar arasında sıkıştığı görülüyor.

Kaynak: DHA