Son dakika haber: Fraport TAV Antalyaspor'da transfer
Son dakika habere göre Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.
11.08.2020 18:51 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:25
Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Jamaikalı forvet Dever Orgill'i kadrosuna kattı.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından "Hoş geldin Dever Orgill" başlığıyla yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada, "Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz forma altında başarılar dileriz." denildi.
Orgill, geçen sezon MKE Ankaragücü formasıyla Süper Lig'de 5 gol kaydetmişti.
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Kaynak: AA