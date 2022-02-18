Son dakika haber | Fransız SOS Şark Hristiyanları, Suriye'de "savaş suçuna ortaklık"tan soruşturuluyor

Suriye'de Hama ili ve çevresinde savaş suçlarıyla itham edilen Beşşar Esed rejimine bağlı milislerle yakın ilişki içindeki SOS Şark (Doğunun) Hristiyanları adlı örgüte, Fransa'da "savaş suçuna ortaklıktan" soruşturma açıldı.

Mediapart sitesinin özel haberine göre, Fransa Ulusal Terörle Mücadele Savcılığı SOS Şark Hristiyanları örgütü hakkında ön tahkikat başlattı.

Savcılık, örgütün, köyleri yağmalamak, sivilleri bombalamak ve çocuklara askeri eğitim vermek gibi savaş suçlarıyla itham edilen Şebbihalarla olan bağlantılarını araştırıyor.

Esed rejimi ve destekleriyle kirli ortaklık ve katliam suçu

Hama ilinin kuzeyindeki Skelbiye ve Mıharde köylerini elinde tutan ve SOS Şark Hristiyanları ile ilişkisi bulunduğu iddia edilen Simon el-Vekil ve Nebil el-Abdullah adlı Hristiyanların, Esed rejiminin milis gücü Şebbihalar'ın liderleri olduğu biliniyor.

Pro-Justice adlı STK, el-Vekil ve adamlarını 2012'de Mıharde'ye birkaç kilometre uzaklıktaki el-Kubeyr köyünde, aralarında çocukların da bulunduğu 78 kişiyi saatler içinde katletmekle suçluyor.

Tahkikat, ulusal jandarmaya bağlı İnsanlığa Karşı Suçlar ve Nefret Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (OCLCH) tarafından yürütülüyor.

Suriye'ye kimyasal silah satmakla suçlanan Fransız asıllı Suriye vatandaşı bir kişi ile Ruanda soykırımında suç ortaklığıyla itham edilen bir kişiye soruşturma açan OCLCH, ilk kez bir Fransız derneğinin icraatlarını soruşturuyor.

Ayrıca 2016'dan bu yana Esed rejimi milislerinin yardımıyla "insani" operasyonlar düzenlemek amacıyla on binlerce avro bağış topladığı, bağışların nereye harcandığını şeffaf biçimde açıklamadığı ifade edilen SOS Şark Hristiyanları örgütü, OCLCH soruşturmasıyla ilgili Mediapart'ın sorularını yanıtsız bıraktı.

Fransa aşırı sağıyla iç içe

Örgütün genel direktörü Benjamin Blanchard, 2021 sonbaharında Simon el-Vekil ile görülürken 27 Ekim 2021'de de Rusya'nın başkenti Moskova'da Dünya Hristiyan Birliği Konferansı'na Nebil el-Abdullah ile yan yana oturdu.

SOS Şark Hristiyanları, kendisini "apolitik" olarak tanıtsa da kurulduğu 2013'ten bu yana Fransa'da aşırı sağla yakın ilişkisi bulunan örgütün çok sayıda yöneticisi, aşırı sağcı cumhurbaşkanı adayı Eric Zemmour'un, birkaçı da aynı kulvardaki Marine Le Pen'in Ulusal Birlik partisinde yer alıyor.

Ayrıca Zemmour'un 2019'da SOS Şark Hristiyanları tarafından Mıharde yararına düzenlenen müzayedede 20 bin avro bağış toplanmasına yardım ettiği de bilinen bir gerçek.

Hatta, Zemmour seçim kampanyası amacıyla aralık ayında gittiği Ermenistan'da örgüt gönüllülerini tebrik etmiş, örgütün Fransa'nın Şam'da yeniden büyükelçilik açması talebini olumlu karşılamıştı.

Fransa Savunma Bakanlığının "ortak kuruluş" unvanına sahipti

Fransa Savunma Bakanlığı Şubat 2017'de SOS Şark Hristiyanları'na "ulusal savunmada ortak kuruluş" unvanı vermişti.

Örgüt, bakanlığın 31 Ocak'ta ortak kuruluş uygulamasını kaldırmasıyla bu unvanı kaybetmişti.