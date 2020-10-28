Son dakika haber... Fransız milletvekilinden hükümetin Dağlık Karabağ tutumuna eleştiri

Edinilen son dakika gelişmesine göre Fransız Milletvekili Jean-Luc Reitzer milletvekillerine hitaben yazdığı mektupta, Ermenistan'ın işgalci olduğunu belirterek, "Fransa, işgalci ülke lehine yer alarak çok sayıda uluslararası konuda kendisini çelişkiye düşürüyor" dedi.

Fransız Milletvekili Jean-Luc Reitzer milletvekillerine hitaben yazdığı mektupta, Ermenistan'ın işgalci olduğunu belirterek, "Fransa, işgalci ülke lehine yer alarak çok sayıda uluslararası konuda kendisini çelişkiye düşürüyor" dedi.

Fransız milletvekili, Dış İlişkiler Komisyonu ve NATO Parlamenterler Meclisi Üyesi Jean-Luc Reitzer milletvekillerine hitaben işgal altındaki Dağlık Karabağ ile ilgili bir mektup yazdı. Jean-Luc Reitzer kaleme aldığı mektubunda Ermenistan'ın işgalci olduğunu belirterek, "Ermenistan 1994 yılından beri sadece Dağlık Karabağ'ı değil, aynı zamanda sadece Azerilerin bulunduğu 7 bölgeyi işgal ediyor. Dolayısıyla o tarihten bu yana söz konusu olan Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüdür" dedi.

Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kez bu işgal hakkında kınama kararı aldığını ve işgalci Ermenistan birliklerinin geri çekilmesini talep ettiğini hatırlatan Milletvekili Reitzer, Fransa'nın "Minsk Grubu" üyesi olarak adil bir çözüm bulmakla yükümlü bir arabulucu olduğunu vurguladı.

"Fransa, işgalci ülke lehine yer alarak çok sayıda uluslararası konuda kendisini çelişkiye düşürüyor"

Fransız milletvekili, işgalci Ermenistan'ın tarafını tutmak yerine iki ülke ile mükemmel ekonomik ve siyasi ilişkilerini sürdürmek zorunda olan Fransa'nın arabuluculuk rolünü oynamaya devam edebilmesi için kesinlikle tarafsız olması gerektiğini söyleyerek, "Fransa, işgalci ülke lehine yer alarak çok sayıda uluslararası konuda kendisini çelişkiye düşürüyor" ifadelerini kullandı.

"Dağlık Karabağ krizini ülkemize ithal etmemeliyiz" diyen milletvekili, "Adil ve kalıcı bir sonuç bulmak ve ilgili halkların barış içinde yaşamasına izin vermek için uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler kararlarına saygı göstererek hareket etmeliyiz. Aksi takdirde Fransa'nın otoritesine, itibarına ve imajına zarar vereceğiz ve bu bölgede yıllarca süren diplomatik çabalar sonrasında edindiğimiz dostlar ve müttefiklerimizi yok edeceğiz" dedi. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı