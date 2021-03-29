Son dakika haber! Fransız hekimlerden hükümetin Kovid-19 ile mücadele planı doktorları "hasta seçmeye zorluyor" uyarısı

Son dakika haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını...

Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Le Monde gazetesinin yayımlanan açık mektupta, Paris'te yoğun bakım servislerinde çalışan 9 doktor, hükümetin, salgının üçüncü dalgasına karşı mücadele planını eleştirdi.

Mektupta, ülkede birçok bölgede hastanelerde tedavi görenlerin sayısının arttığı kaydedildi.

Ağır hasta olanların ilk iki dalgaya göre daha genç yaşta oldukları ifade edilen mektupta, özellikle Paris'te yoğun bakım kapasitelerinin aşıldığı vurgulandı.

Mektupta, aşı uygulananların sayısının artmasıyla gelecek aylarda salgının etkisinin kırılmasının umulduğu ancak doktorların yoğun bakımlardaki kapasitesinin aşılmasıyla ortaya çıkan sorunla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle hastaların başka bölgelerdeki hastanelere nakledilebileceği ifade edilen mektupta, hastanelerde aynı zamanda yatak kapasitesinin artırılması gerektiği aktarıldı.

Mektupta, hükümetin acil müdahale gerektirmeyen ameliyatların yüzde 70'inin ertelenmesini istediği kaydedilerek, bu durumda Kovid-19 hastalarına öncelik verildiğine ve diğer hastaların bundan zarar gördüğüne dikkat çekildi.

"Hükümet, sağlık çalışanlarını hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorlayarak, ikiyüzlü şekilde sorumluluktan kaçıyor." ifadesi kullanılan mektupta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Kovid-19 salgınına karşı "savaşta" olduklarını söylediği ancak böyle bir savaşın aslında olmadığı savunuldu.

Mektupta, hükümetin salgınla mücadele konusunda bir strateji uyguladığı ve toplum önünde bunun sorumluluklarını alması gerektiği hatırlatıldı.

Diğer yandan Le Journal Du Dimanche dergisininde yayımlanan açık mektupta, Paris ve çevresindeki hastanelerin yoğun bakım servislerinde görev yapan 41 doktor, Kovid-19'a karşı uygulanan önlemlerin salgına ilişkin verilere olumlu etkisi olması için yeterli olmadığı belirtildi.

Mektupta, hastanelerin salgınla mücadele için sahip olduğu imkanlar "felaket" olarak nitelendi.

"Mümkün olan en fazla kişinin hayatını kurtarmak için Kovid-19 tespit edilen veya edilmeyen hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalacağız." ifadesi kullanılan mektupta, geçen yıllarda meydana gelen saldırılarda bile hastanelerin durumunun bu şekilde olmadığı anımsatıldı.

Mektupta "Bir zamanlar ettiğimiz Hipokrat yeminine ihanet etmeden sessiz kalamayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Le Monde gazetesinin bir başka haberinde, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ikinci dalgadaki rakamları geride bıraktığı ancak buna rağmen salgınla mücadele eden doktorlara yeterli imkanların sağlanmadığı belirtildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre hastanelerde 4 bin 872'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 712 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan