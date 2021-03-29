Son dakika haber! Fransız hekimlerden hükümetin Kovid-19 ile mücadele planı doktorları "hasta seçmeye zorluyor" uyarısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Fransız hekimlerden hükümetin Kovid-19 ile mücadele planı doktorları "hasta seçmeye zorluyor" uyarısı

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber! Fransız hekimlerden hükümetin Kovid-19 ile mücadele planı doktorları 'hasta seçmeye zorluyor' uyarısı

Son dakika haberleri: Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını...

Fransa'nın başkenti Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

Le Monde gazetesinin yayımlanan açık mektupta, Paris'te yoğun bakım servislerinde çalışan 9 doktor, hükümetin, salgının üçüncü dalgasına karşı mücadele planını eleştirdi.

Mektupta, ülkede birçok bölgede hastanelerde tedavi görenlerin sayısının arttığı kaydedildi.

Ağır hasta olanların ilk iki dalgaya göre daha genç yaşta oldukları ifade edilen mektupta, özellikle Paris'te yoğun bakım kapasitelerinin aşıldığı vurgulandı.

Mektupta, aşı uygulananların sayısının artmasıyla gelecek aylarda salgının etkisinin kırılmasının umulduğu ancak doktorların yoğun bakımlardaki kapasitesinin aşılmasıyla ortaya çıkan sorunla karşı karşıya kaldığı belirtildi.

Hastanelerdeki yoğunluk nedeniyle hastaların başka bölgelerdeki hastanelere nakledilebileceği ifade edilen mektupta, hastanelerde aynı zamanda yatak kapasitesinin artırılması gerektiği aktarıldı.

Mektupta, hükümetin acil müdahale gerektirmeyen ameliyatların yüzde 70'inin ertelenmesini istediği kaydedilerek, bu durumda Kovid-19 hastalarına öncelik verildiğine ve diğer hastaların bundan zarar gördüğüne dikkat çekildi.

"Hükümet, sağlık çalışanlarını hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorlayarak, ikiyüzlü şekilde sorumluluktan kaçıyor." ifadesi kullanılan mektupta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un geçen yıl Kovid-19 salgınına karşı "savaşta" olduklarını söylediği ancak böyle bir savaşın aslında olmadığı savunuldu.

Mektupta, hükümetin salgınla mücadele konusunda bir strateji uyguladığı ve toplum önünde bunun sorumluluklarını alması gerektiği hatırlatıldı.

Diğer yandan Le Journal Du Dimanche dergisininde yayımlanan açık mektupta, Paris ve çevresindeki hastanelerin yoğun bakım servislerinde görev yapan 41 doktor, Kovid-19'a karşı uygulanan önlemlerin salgına ilişkin verilere olumlu etkisi olması için yeterli olmadığı belirtildi.

Mektupta, hastanelerin salgınla mücadele için sahip olduğu imkanlar "felaket" olarak nitelendi.

"Mümkün olan en fazla kişinin hayatını kurtarmak için Kovid-19 tespit edilen veya edilmeyen hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalacağız." ifadesi kullanılan mektupta, geçen yıllarda meydana gelen saldırılarda bile hastanelerin durumunun bu şekilde olmadığı anımsatıldı.

Mektupta "Bir zamanlar ettiğimiz Hipokrat yeminine ihanet etmeden sessiz kalamayız." değerlendirmesinde bulunuldu.

Le Monde gazetesinin bir başka haberinde, hastanelerde tedavi görenlerin sayısının ikinci dalgadaki rakamları geride bıraktığı ancak buna rağmen salgınla mücadele eden doktorlara yeterli imkanların sağlanmadığı belirtildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumunun verilerine göre hastanelerde 4 bin 872'si yoğun bakımda olmak üzere 27 bin 712 kişinin tedavisi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal İhsan Yavuz Ali İhsan Su Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Sezen Aksu Guy Ritchie Burak Sevinç Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Cenk Tosun Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Milli Takım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fransız hekimlerden hükümetin Kovid-19 ile mücadele planı doktorları "hasta seçmeye zorluyor" uyarısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:03:30. #1.16#
title