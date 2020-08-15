Son dakika haber... Fransız askerleri Beyrut'ta Son dakika haberleri: Fransa'nın 700'den fazla askeri Lübnan'daki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmek için başkent Beyrut'a geldi.

Fransa'nın 700'den fazla askeri Lübnan'daki arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmek için başkent Beyrut'a geldi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos tarihinde Beyrut Limanı'nda bulunan 12 numaralı depoda meydana gelen patlamada 171 kişi hayatını kaybetmiş, 6 binden fazla kişi de yaralanmıştı.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly yaptığı açıklamada, 700'den fazla Fransız askerinin arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına yardım etmek amacı ile bugün helikopter gemisi PHA Tonnerre ile Beyrut'ta geldiğini aktardı. Parly, "Bu trajedi ülkemde büyük yankı uyandırdı. Lübnan'ın kalbimizde özel bir yeri var" ifadelerini kullandı.

Beyrut'ta gelen Fransız askerleri arasında mühendisler, arama-kurtarma ekipleri, bina onarım uzmanları ve dalgıçlar bulunuyor. Bakan Parly, gemi ile ayrıca Beyrut'a tıbbi ve gıda maddeleri ile inşaat malzemelerinin de getirildiğini açıkladı.

Öte yandan Fransız askerleri, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı David Hale ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in birbirlerinden ayrı şekilde Lübnanlı yetkililer ile gerçekleştirdikleri görüşmeler sırasında Beyrut'a vardı.

(İHA)

Kaynak: İHA