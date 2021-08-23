Son dakika haber: Fransa Spor Bakanı Maracineanu, Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylara tepki gösterdi Açıklaması
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Son dakika haber: Fransa Spor Bakanı Maracineanu, Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylara tepki gösterdi Açıklaması

Son dakika haber: Fransa Spor Bakanı Maracineanu, Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylara tepki gösterdi Açıklaması
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün akşam oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylara tepki göstererek, "Futbolculara yönelik şiddette kırmızı çizgi aşıldı.

Fransa Spor Bakanı Roxana Maracineanu, dün akşam oynanan Nice-Olympique Marsilya karşılaşmasında çıkan olaylara tepki göstererek, "Futbolculara yönelik şiddette kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

Maracineanu, Nice-Olympique Marsilya maçında çıkan olaylara ilişkin kamu yayıncısı France Info'da açıklamalarda bulundu.

Taraftarların futbolculara bazı maddeler fırlatmasının, şiddete başvurmasının ve sahaya girmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Maracineanu, "Futbolculara yönelik şiddette kırmızı çizgi aşıldı. Statlardaki nefretin her türlüsü ile mücadele ediyorum. Profesyonel Futbol Ligi (LFP) ve kulüp yöneticileri, sorumluluk almalı, sağduyuya dayalı ve olaylara en uygun yaptırımlar uygulamalı." ifadelerini kullandı.

Maracineanu, ev sahibi kulübün, futbolcuların, teknik direktörlerin, hakemlerin güvenliğinden ve tribünlerde yaşananlardan sorumlu olduğunu kaydetti.

Statta güvenlik sorununun yaşandığını ifade eden Maracineanu, bu olaylara ilişkin suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu aktardı.

Maracineanu, maç sırasında çıkan olayların sorumlularının cezalandırılmasını ümit ettiğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle getirilen kısıtlamaların ardından seyircilerin statlara alınabilmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Maracineanu, futbolda bu olayların yaşanmaması ve futbolculara saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

LFP Disiplin Komisyonu, dünkü karşılaşmada çıkan olaylar nedeniyle Nice ve Olympique Marsilya'yı 25 Ağustos'ta toplantıya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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