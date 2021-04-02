Son dakika haber: Fransa Senatosu'ndan "cumhuriyetin ilkelerine karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi kararı

Son dakika haberleri: Fransız Senatosu, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin "ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesine karar verdi.

Fransız Senatosu, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin "ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesine karar verdi.

Senato'da, Müslümanları eleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşmeleri devam edilirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tasarıya yeni bir maddenin eklenmesi teklif etti.

Senatörler, maddenin tasarıya eklenmesini kabul etti.

Bu maddeye göre, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmeyecek veya yenilenmeyecek.

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın değerleri ve ilkelerinin savunulması gerektiğini ancak bunlara nasıl karşı çıkıldığı ve reddedildiği konusunda zorlukların olduğunu belirtti.

İktidar Partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Senatörü Arnauld de Belenet de bu maddenin hedefini desteklediğini ifade ederek, "Ancak cumhuriyet ilkelerinin reddedildiğini kim ve hangi çerçevede tespit edecek? Bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor." dedi.

Merkez sol Sosyalist Partisi (PS) Senatörü Marie-Pierre de La Gontrie, yabancılar hukukunun karmaşık olduğunu belirterek, "(Söz konusu maddenin) hukuki çerçevesi belirsiz, keyfi kararlara ve bazılarına göre özellikle idari makamların keyfi değerlendirmelerine yol açıyor. (Bu madde) Anayasaya uygunluk açısından sorun da teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Gontrie, oylamada maddenin getirdiği hukuki sorunlar nedeniyle partisinin çekimser oy kullandığını söyledi.

Fransa'da mevcut yasalara göre kamu düzenini tehdit eden kişilere oturum belgesi verilmiyor veya yenilenmiyor.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan