Son dakika haber: Fransa Senatosu'ndan "cumhuriyetin ilkelerine karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi kararı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber: Fransa Senatosu'ndan "cumhuriyetin ilkelerine karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi kararı

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Fransa Senatosu'ndan 'cumhuriyetin ilkelerine karşı çıkan' yabancılara oturum belgesi verilmemesi kararı

Son dakika haberleri: Fransız Senatosu, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin "ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesine karar verdi.

Fransız Senatosu, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi veya yenilenmemesi yönündeki maddenin "ayrılıkçı" yasa tasarısına eklenmesine karar verdi.

Senato'da, Müslümanları eleştirdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarının görüşmeleri devam edilirken, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi (LR) tasarıya yeni bir maddenin eklenmesi teklif etti.

Senatörler, maddenin tasarıya eklenmesini kabul etti.

Bu maddeye göre, ülkede yaşayan ve "cumhuriyetin ilkelerine açık şekilde karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmeyecek veya yenilenmeyecek.

Söz konusu maddenin yürürlüğe girmesi için Ulusal Meclis'in de onayı gerekiyor.

Vatandaş İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Marlene Schiappa, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fransa'nın değerleri ve ilkelerinin savunulması gerektiğini ancak bunlara nasıl karşı çıkıldığı ve reddedildiği konusunda zorlukların olduğunu belirtti.

İktidar Partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) Senatörü Arnauld de Belenet de bu maddenin hedefini desteklediğini ifade ederek, "Ancak cumhuriyet ilkelerinin reddedildiğini kim ve hangi çerçevede tespit edecek? Bunun açıklığa kavuşturulması gerekiyor." dedi.

Merkez sol Sosyalist Partisi (PS) Senatörü Marie-Pierre de La Gontrie, yabancılar hukukunun karmaşık olduğunu belirterek, "(Söz konusu maddenin) hukuki çerçevesi belirsiz, keyfi kararlara ve bazılarına göre özellikle idari makamların keyfi değerlendirmelerine yol açıyor. (Bu madde) Anayasaya uygunluk açısından sorun da teşkil ediyor." ifadesini kullandı.

Gontrie, oylamada maddenin getirdiği hukuki sorunlar nedeniyle partisinin çekimser oy kullandığını söyledi.

Fransa'da mevcut yasalara göre kamu düzenini tehdit eden kişilere oturum belgesi verilmiyor veya yenilenmiyor.

Ulusal Meclis'te 16 Şubat'ta kabul edilen tasarı, Senato'da yapılacak oylama sonrası Meclis'te ikinci kez oylanacak.

Senato'da yasa tasarısına, okul gezilerinde öğrencilere refakat eden annelerin ve 18 yaşından küçük kızların kamuya açık alanlarda başörtüsü takmalarını, havuzlarda tesettür mayonun giyilmesini yasaklayan maddelerin eklenmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Ömer Çelik Haydar Akar Erkan Kandemir Binali Yıldırım
Magazin Esra Erol Aleyna Tilki Acun Ilıcalı İbrahim Çelikkol
Spor Erol Bulut Ozan Tufan Metin Oktay Nihat Özdemir Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Alanya Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Fransa Senatosu'ndan "cumhuriyetin ilkelerine karşı çıkan" yabancılara oturum belgesi verilmemesi kararı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 19:28:10. #1.16#
title