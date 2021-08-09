Son dakika haber! Fransa'nın Vendee bölgesinde bir papaz öldürüldü
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Son dakika haber! Fransa'nın Vendee bölgesinde bir papaz öldürüldü

Son dakika haber! Fransa'nın Vendee bölgesinde bir papaz öldürüldü
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Fransa'nın batısındaki Vendee bölgesinde bir papazın öldürüldüğü bildirildi.

Fransa'nın batısındaki Vendee bölgesinde bir papazın öldürüldüğü bildirildi.

Aşıcı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesindeki habere göre, Ruandalı mülteci Emmanuel Abayisenga, Mortagne-sur-Sevre kentindeki jandarma karakoluna giderek Saint-Laurent-sur-Sevre kentindeki Olivier Maire adlı papazı öldürdüğünü itiraf etti.

Papazın cesedi, Saint-Laurent-sur-Sevre kenti yakınlarında bulundu.

Fransa'ya 2012'de gelen ve hakkında 2019'da sınır dışı edilme kararı verilen Abayisenga, 18 Temmuz 2020'de Nantes kentindeki katedralde çıkan yangından sorumlu tutuluyordu.

Aşırı sağcı Marine Le Pen, olaya, "Fransa'da yasa dışı olabiliriz, Nantes Katedrali'ni yakabiliriz ve asla sınır dışı edilmeyiz, ardından bir papazı öldürerek yine suç işleriz." ifadeleriyle tepki verdi.

İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Katoliklere başsağlığı dileyerek Vendee'ye gideceğini belirtti.

Darmanin, olayın sorumlusu Abayisenga'nın, adli gözetim altında olduğu için sınır dışı edilemediğini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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