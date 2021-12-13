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Son dakika haber: Fransa'nın Reunion Adası'ndaki sosyal konutta çıkan yangında 5 kişi öldü

Son dakika haber: Fransa'nın Reunion Adası'ndaki sosyal konutta çıkan yangında 5 kişi öldü
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adası'ndaki sosyal konutta çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Fransa'nın deniz aşırı toprağı Reunion Adası'ndaki sosyal konutta çıkan yangında en az 5 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Fransız basınındaki haberler e göre, Reunion Adası'nın başkenti Saint-Denis'de 100'den fazla dairenin bulunduğu sosyal konut çıkan yangın sonucu tamamen kül oldu.

Montgaillard semtinde dün gece meydana gelen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 21 kişi yaralandı.

Yangın nedeniyle 300'e yakın konut sakini spor salonuna tahliye edildi.

Yetkililer, ölenlerin kimliğinin henüz tespit edilemediğini, itfaiye ekiplerinin söndürme, arama ve kurtarma çalışmalarını sürdürdüklerini bildirdi.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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