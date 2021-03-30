Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz"
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Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: "Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz"

Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber: Fransa Ekonomi Bakanı Le Maire: 'Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz'

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerde özellikle yoğun bakım kapasitelerinin aşılması nedeniyle doktorlar tarafından hastalar arasında seçim yapılmasının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hastanelerde özellikle yoğun bakım kapasitelerinin aşılması nedeniyle doktorlar tarafından hastalar arasında seçim yapılmasının kırmızı çizgileri olduğunu belirtti.

Le Maire, RCJ radyosunda yaptığı açıklamada, doktor ve sağlık çalışanlarının yoğun bakımda tedavi görenlerinin sayısının artması karşısında yaşadıkları zorluklara ilişkin yaptığı açıklamaların kendilerini etkilediğini ve sarstığını söyledi.

Doktorların durumunun daha iyi olması için elinden geleni yapmak istediklerini ifade eden Le Maire, "Hastalar arasında seçim yapılması kırmızı çizgimiz. Hastanelerde görev yapan sağlık çalışanlarının hastalar arasında seçim yapmaya mecbur kalmalarını istemiyoruz." dedi.

Paris'teki hastanelerde görev yapan doktorlar, hükümetin Kovid-19 salgınında üçüncü dalgayla mücadele planının "hangi hastanın yaşaması ve hangi hastanın ölmesi gerektiğine karar vermeye zorladığı" uyarısında bulunarak, hükümete sorumluluklarını yerine getirmeye çağırmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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