Son dakika haber! FRANSA DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! FRANSA DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Son dakika haber! FRANSA DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
19.07.2020 07:17 | Son Güncelleme: 19.07.2020 07:20

Fransa donanmasına ait savaş gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e açıldı.

Fransa donanmasına ait A608 borda numaralı 'FS Var' adlı savaş gemisi sabah saatlerinde Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Marmara Denizi'ne açılmıştı. Gemi, saat 19.30 sıralarında İstanbul Boğazı'na giriş yaptı. İstanbul Boğazı'ndan yaklaşık bir saatte geçen gemi Karadeniz'e açıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki gösterdi Politika
AK Partili Mehmet Metiner'in FETÖ suçlaması Bakan Soylu'yu çok sinirlendirdi! Canlı yayına bağlanıp tepki...
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak Spor
Futbolu bırakan Selçuk İnan, Fatih Terim'in ekibinde yer alacak
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı Magazin
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Ahmet Davutoğlu'ndan değiştirilmesi planlanan Siyasi Partiler Kanunu'yla ilgili sert sözler: Bütün Anadolu'yu ayağa kaldırırım
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Kuyuda cansız bedenleri bulunan anne ve oğlunun av tüfeğiyle öldürüldüğü ortaya çıktı
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden 'pes' dedirten savunma
Genç kıza uyuşturucu verip tecavüz etmeye kalkan şüpheliden "pes" dedirten savunma
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Survivor şampiyonu Cemal Can, aylardır uzayan sakallarını kesti! İşte yeni imajı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Basra sıcak hava dalgası geliyor! İşte 15 ilde beklenen sıcaklık değerleri
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Nöroloji uzmanı Dr. İbrahim Örnek, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
46 yaşındaki Hande Ataizi, bikinili pozuyla göz kamaştırdı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Koronavirüste 2. dalgayı yaşayan İran'da Ruhani'den korkutan açıklama: 35 milyon kişinin daha enfekte olmasını bekliyoruz
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
İlçe Jandarma Komutanlığı'na pompalı tüfekle ateş saldırgan şahıs yakalandı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Hafter'e bağlı silahlı gruplar arasında çatışma çıktı
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
Çok Güzel Hareket Bunlar'ın eski oyuncusu Zeynep Koçak'ın değişimi görenleri şaşırtıyor
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
G.Saray yönetiminin açıklamasının ardından Arda'dan göndermeli paylaşım
Üvey kardeşlerin 'ev yapma' tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
Üvey kardeşlerin "ev yapma" tartışması kanlı bitti: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
'4 futbolcuyla ön protokol yaptık' diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
"4 futbolcuyla ön protokol yaptık" diyen Ahmet Ağaoğlu'ndan CAS davası sözleri: UEFA sağlam tokat yemiş
Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum
Sağlık Bakanı Koca'dan Erzurumspor taraftarlarına uyarı: Centilmence çekilmeye davet ediyorum
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk kez görüntülendi
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Emekli aylığını almak için komşusunun cesedini mumyalayıp 3 yıl sakladı
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Mehmet Han Fatih Sultan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cansu Tosun Hande Erçel Acun Ilıcalı Seyfi Dursunoğlu
Spor Okan Buruk Adem Ljajic Burak Yılmaz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Anne Çocuk Bursa İngiltere
Şu an buradasınız: Son dakika haber! FRANSA DONANMASINA AİT SAVAŞ GEMİSİ İSTANBUL BOĞAZI'NDAN GEÇTİ - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.7.2020 07:23:25. #1.14#
title