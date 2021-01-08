Son dakika haber: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Sahel ülkelerinin güvenliği kendileri tarafından sağlanmalı"
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Son dakika haber: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian: "Sahel ülkelerinin güvenliği kendileri tarafından sağlanmalı"

08.01.2021 23:43 | Son Güncelleme: 08.01.2021 23:47
Son dakika haber: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian:

Son dakika haberleri: Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sahel ülkelerinin güvenliğinin yine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini, Fransa'nın bölgede asker azaltma kararının da G5 Sahel Gücü ile müzakere edileceğini söyledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Sahel ülkelerinin güvenliğinin yine bölge ülkeleri tarafından sağlanması gerektiğini, Fransa'nın bölgede asker azaltma kararının da G5 Sahel Gücü ile müzakere edileceğini söyledi.

Le Drian, Burkina Faso'ya düzenlediği ziyarette, Cumhurbaşkanı Jean Marc Kabore ile görüşmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Son 2 haftada 5 Fransız askerinin Sahel'deki operasyonlarda yaşamını yitirmesi üzerine Fransa'nın asker sayısını azaltacağı iddiaları hakkında Le Drian, bu kararın, G5 Sahel Gücü ülkeleriyle görüşüleceğini vurgulayarak, "Sahel ülkelerinin güvenliği kendileri tarafından sağlanmalı." dedi.

Le Drian, ocak 2020'de G5 Sahel Gücü ülkeleriyle Fransa'nın Pau kentinde yaptıkları zirveye de atıfta bulunarak, "Terörle mücadelede ortak iş birliğimizi güçlendirmeye bölge ülkelerinden gelen talep üzerine karar verdik. Uluslararası destek ve G5 Sahel Gücünün de katkısıyla, üç ülkenin sınırında (Nijer, Mali ve Burkina Faso) önemli başarılara imza attık. Bu uluslararası koalisyon devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı, Burkina Faso'ya insani yardım için 10 milyon avrodan fazla yardım sağlandığının da altını çizerek, bu yardımların 2021'de de devam edeceğini dile getirdi.

Fransa'nın Burkina Faso'ya 2019'da yaptığı 2 milyon avroluk yardımın 2020'de 3 kat artarak 6 milyon avroya ulaştığının altını çizen Le Drian, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede de bu ülkeye 7 milyon avro hibede bulunduklarını kaydetti.

2013'ten beri 50 Fransız askeri öldü

Fransa, 2013 başında Mali'deki "Serval" isimli askeri harekatın ardından 1 Ağustos 2014'te "Barkhane" operasyonunu başlatmıştı. Günlük maliyeti 1 milyon avro olan Barkhane Operasyonu'nda, Mali, Moritanya, Çad, Burkina Faso ve Nijer'den toplam 5 bin 100 asker görev yapıyor.

Sahel'de 2013'ten bu yana süren Fransız operasyonlarında, 5'i son 2 haftada olmak üzere 50 asker yaşamını yitirdi.

Bölgede petrol, gaz, uranyum, elmas, fosfat, boksit, plütonyum, manganez ve kobalt gibi zengin doğal kaynakların mevcudiyeti, çatışmaların önemli nedenlerinden biri olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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