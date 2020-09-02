Son dakika haber: Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'dan Navalny'nin zehirlenmesine kınama Gelen son dakika haberlerine göre Almanya'nın Rus siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğini açıklamasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian olayı "kimyasal silah kullanımı" olarak nitelendirerek kınama mesajı yayınladı.

Almanya'nın Rus siyasetçi Alexei Navalny'nin zehirlendiğini açıklamasının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian olayı "kimyasal silah kullanımı" olarak nitelendirerek kınama mesajı yayınladı.

Almanya hükümeti tarafından Rus siyasetçi Alexei Navalny'nin sinir gazı ile zehirlendiğinin açıklanması üzerine söz konusu olaya yönelik İngiltere'nin ardından Fransa'dan da tepki geldi. Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian yaptığı açıklamada söz konusu durumu kınayarak zehirlenme olayını "kimyasal silah kullanımı" olarak nitelendirerek bunun uluslararası hukuka ters olduğunu dile getirdi.

Zehirleme aracı olarak Novichok grubundan bir kimyasal maddenin kullanımını "şok edici ve sorumsuz" bulduğunu ifade eden Le Drian, bu maddenin kullanımını kınadığını ifade etti. Hiçbir şekilde zehirlemenin kabul edilemez olduğunun altını çizen Bakan Le Drian, Rus otoritelerinin zehirlenme olayını aydınlatması gerektiğini belirtti. Almanya otoriteleri ile yakın temas halinde olduklarını vurgulayan Le Drian, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OIAC) kapsamında gerekli cevabın verilmesi için koordine halinde olduklarını ifade etti. - PARİS

Kaynak: İHA