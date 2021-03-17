Son dakika haber: Fransa'da Ulusal Meclis "rıza yaşını" 15 olarak belirleyen yasa tasarısı onaylandı
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Son dakika haber: Fransa'da Ulusal Meclis "rıza yaşını" 15 olarak belirleyen yasa tasarısı onaylandı

17.03.2021 12:48 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:05
Son dakika haber: Fransa'da Ulusal Meclis

Bir son dakika haberine göre Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşını 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı.

Fransa'da cinsel ilişkide rıza yaşını 15 olarak belirleyen yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı.

Cinsel ilişkide rıza yaşının bulunmadığı Fransa'da sosyal medyadaki #MeToo akımı sırasında tecavüz ve ensest ilişki mağdurlarının seslerini duyurmalarının ardından, 2 yıldır gündemde olan tasarı Ulusal Meclis'te onaylandı.

Fransa'da, rıza yaşını 15 olarak belirleyen ve bu yaşın altındakilerle yaşanan ilişkinin tecavüz sayılmasını öngören yasa tasarısı mecliste yapılan oylamada 67 "evet" reyi ile geçti. Tasarıda 15 yaşından küçük olan kişiler arasındaki ilişkinin tecavüz sayılması içinde aradaki yaş farkının 5'i geçmesi gerektiği belirtildi. Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti yaptığı açıklamada, "Artık kimsenin 15 yaşından küçükler konusunda 'Rızası var mıydı, yok muydu?' tartışmalarına giremeyecek" dedi.

Çocuklara yönelik cinsel taciz ve tecavüzle mücadele etmeyi hedefleyen tasarıya göre, kurala uymayanlara 20 yıl hapis cezası verilmesi öngörülürken, 15 yaş altındaki çocukları internet üzerinden, cinsel ilişkide bulunmaya teşvik edenlere 10 yıl hapis ve 150 bin euro para cezası verilecek.

Üzerinde yapılan yaklaşık 300 değişiklik sonrası Ulusal Meclis'te kabul edilen yasa, Senato'da oylaması yapıldıktan sonra tekrar Ulusal Meclis'e gelecek. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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