Son dakika haber... Fransa'da tekstil deposunda yangın
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Son dakika haber... Fransa'da tekstil deposunda yangın

Gelen son dakika haberlerine göre Fransa'da tekstil deposunda çıkan yangın sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Son dakika haber... Fransa'da tekstil deposunda yangın
05.06.2020 23:56 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:00

Fransa'da tekstil deposunda çıkan yangın sonucu gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.

Fransa'nın başkenti Paris'in Aubervilliers bölgesinde bulunan bir tekstil deposunda yangın çıktı. Yangın sonucu başkentte gökyüzünü siyah dumanlar kapladı. İtfaiye tarafından yapılan açıklamada bölgede bulunan vatandaşların tahliye edildiği aktarılırken, yangının kontrol altına alındığı duyuruldu. Yetkililer, yangında ölen ya da yaralananın olmadığını ifade etti. - PARİS

Kaynak: İHA

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