Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 yeni koronavirüs vakası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 yeni koronavirüs vakası

01.12.2020 22:36 | Son Güncelleme: 01.12.2020 22:40
Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 164 bin 29 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 52 bin 731 olduğu aktarıldı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Emniyet Genel Müdürlüğü'nden Ekrem İmamoğlu'na suikast iddiasıyla ilgili açıklama
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Kocasına yalan söyleyip geceyi yasak aşkıyla geçirdi, olay faciayla noktalandı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı
Koronadan daha beter! Uzmanlar dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
Son dakika haberleri: İngiltere'de karantina işe yaradı: Yeni vaka hızı yüzde 30 düştü
Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Son dakika haberleri: Fransa eski cumhurbaşkanı Sarkozy yolsuzluktan bugün hakim karşısına çıkacak
Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
Covid-19: ABD'de yeni cep telefonu uygulaması son 2 hafta koronavirüs taşıyanların yakınında bulunanlara uyarı gönderiyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Murat Kurum Bülent Arınç Halife Hafter
Magazin Sezen Aksu Cansu Dere Bülent Ersoy İbrahim Büyükak
Spor Samatta Fuat Çapa Samet Aybaba Tolga Ciğerci Abdullah Avcı
Tüm Haberler Çocuk Pazar Bursa Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 yeni koronavirüs vakası - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.12.2020 22:46:22. #1.14#
title