Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 yeni koronavirüs vakası

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 8 bin 83 kişide daha virüs tespit edildiği belirtildi. Toplam vaka sayısı 2 milyon 230 bin 571'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 164 bin 29 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının ise 52 bin 731 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı