İspanya'da son 24 saatte 9 bin 286 yeni koronavirüs vakası
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İspanya'da son 24 saatte 9 bin 286 yeni koronavirüs vakası

12.10.2020 21:28 | Son Güncelleme: 12.10.2020 21:32
İspanya'da son 24 saatte 9 bin 286 yeni koronavirüs vakası

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 286 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

İspanya'da son 24 saatte 9 bin 286 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 918 bin 223'e ulaştı.

İspanya'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 9 bin 286 kişide daha virüs tespit edildiği, 65 kişinin daha yaşamını yitirdiği aktarıldı. Toplam vaka sayısı 918 bin 223'e, toplam can kaybı ise 33 bin 124'e ulaştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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