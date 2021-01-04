Son dakika haber | Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber | Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

04.01.2021 23:47 | Son Güncelleme: 04.01.2021 23:50
Son dakika haber | Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü

Edinilen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 380 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 4 bin 22 artışla 2 milyon 659 bin 750'a yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 380 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı 65 bin 415'e çıktı.

Hastanelerde 2 bin 666'sı yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 995 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 671 artışla 196 bin 37'ye ulaştı.

Ülkede Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 5,2'ye yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Mehmet Akif Ersoy Selahattin Demirtaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Eser Yenenler Demet Özdemir
Spor Can Bartu Arda Turan Ömer Bayram Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kız Kaza Ocak Kasım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber | Fransa'da son 24 saatte 380 kişi Kovid-19'dan öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.1.2021 23:51:31. #1.15#
title