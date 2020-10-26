Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi

26.10.2020 23:29 | Son Güncelleme: 26.10.2020 23:32
Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 26 bin 771 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 771 vaka görüldü.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 26 bin 771 vaka görüldü.

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede 258 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 35 bin 18'e ulaştı.

Ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 26 bin 771 artışla 1 milyon 165 bin 278'e yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 770'i yoğun bakımda olmak üzere 17 bin 784 kişinin tedavisi sürürken, iyileşenlerin sayısı 687 artışla 111 bin 347'ye çıktı.

Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17,8'e ulaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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