Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 Kovid-19 vakası kaydedildi
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Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 Kovid-19 vakası kaydedildi

05.03.2021 23:47 | Son Güncelleme: 05.03.2021 23:50
Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 23 bin 507 Kovid-19 vakası kaydedildi

Son dakika habere göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 23 bin 507 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte hastanelerde 239 ve son 3 günde yaşlı bakımevlerinde 201 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19 nedeniyle toplam can kaybı 88 bin 300'e çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 23 bin 507 artışla 3 milyon 859 bin 102'ye yükseldi.

Hastanelerde 3 bin 680'i yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 765 kişinin tedavisi sürerken iyileşenlerin sayısı 1229 artışla 263 bin 919'a ulaştı.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 3 milyon 392 bin 269'u çıktı.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, sosyal medya hesabından paylaştığı ve sağlık çalışanlarına yazdığı mektupta, Kovid-19 aşısı vurulan sağlık çalışanlarının sayısının yetersiz olduğunu belirterek, onları aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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