Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte 15 bin 944 Kovid-19 vakası açıklandı
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Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte 15 bin 944 Kovid-19 vakası açıklandı

10.01.2021 22:47 | Son Güncelleme: 10.01.2021 22:50
Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte 15 bin 944 Kovid-19 vakası açıklandı

Son dakika gelişmesine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti ve 15 bin 944 yeni vaka tespit edildi.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 151 kişi hayatını kaybetti ve 15 bin 944 yeni vaka tespit edildi.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 151 kişinin Kovid-19'dan yaşamını yitirmesiyle can kaybı 67 bin 750'ye çıktı.

Virüs tespit edilen kişi sayısı 15 bin 944 artışla 2 milyon 783 bin 256'ya yükseldi.

Hastanelerde 2 bin 629'u yoğun bakımda olmak üzere 24 bin 559 kişinin tedavisi sürüyor.

İyileşenlerin sayısı 264 artışla 202 bin 429'a ulaştı, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 6,5'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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