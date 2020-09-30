Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 yeni koronavirüs vakası

30.09.2020 20:57 | Son Güncelleme: 30.09.2020 21:01
Son dakika haber: Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 12 bin 845 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 563 bin 535'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 12 bin 845 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 563 bin 535'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 96 bin 327 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 956 olduğu aktarıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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