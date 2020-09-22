Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası

Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası
22.09.2020 21:14 | Son Güncelleme: 22.09.2020 21:18

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 468 bin 69'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 468 bin 69'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 93 bin 538 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 416 olduğu aktarıldı.


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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