Son dakika haber... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 yeni koronavirüs vakası Son dakika haberi... Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 468 bin 69'a ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 8 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 468 bin 69'a ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 93 bin 538 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 416 olduğu aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı