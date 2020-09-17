Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 yeni koronavirüs vakası
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Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 yeni koronavirüs vakası

Son dakika dünya haberi: Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Son dakika haber! Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 yeni koronavirüs vakası
17.09.2020 21:15 | Son Güncelleme: 17.09.2020 21:19

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 415 bin 481'e ulaştı.

Fransa'da vaka sayısında artış sürüyor. Ülkede son 24 saatte 10 bin 593 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu. Toplam vaka sayısı 415 bin 481'e ulaştı. Ülke genelinde koronavirüsten iyileşenlerin sayısının ise 90 bin 335 olduğu bildirilirken; toplam can kaybının da 31 bin 95 olduğu aktarıldı.


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Kaynak: DHA

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