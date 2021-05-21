Son dakika haber! Fransa'da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı
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Son dakika haber! Fransa'da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı

Son dakika haber! Fransa'da polis ve jandarmayı 27 bin kez arayan kişi gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Fransa'nın Lyon kentinde, polis ve jandarmayı 42 günde 27 bin defa arayarak taciz eden kişi gözaltına alındı.

Fransa'nın Lyon kentinde, polis ve jandarmayı 42 günde 27 bin defa arayarak taciz eden kişi gözaltına alındı.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, 47 yaşındaki şüpheli 7 Nisan-18 Mayıs arasında ülke genelinde 14 polis ve jandarma merkezini 27 bin kez aradı.

Özellikle kadın güvenlik güçlerini hedef alan şüpheli, cinsel taciz ve hakaretlerde bulundu.

Şüphelinin psikiyatrik değerlendirmesinde, aramaları yaparken akıl sağlığının yerinde olduğu kaydedildi.

Lyon kentinde gözaltına alınan şüpheli mahkemeye sevk edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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