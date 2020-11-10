Son dakika haber: Fransa'da öğretmenler "Kovid-19" grevine gidiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Son dakika haber: Fransa'da öğretmenler "Kovid-19" grevine gidiyor

10.11.2020 01:55 | Son Güncelleme: 10.11.2020 01:58
Son dakika haber: Fransa'da öğretmenler

Son dakika haberler... Fransa'da eğitim sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün öğretmenleri greve çağırdı.

Fransa'da eğitim sendikaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bugün öğretmenleri greve çağırdı.

Ülke genelinde en az 5 sendikanın destek vereceği greve, öğretmenlerin yüzde 30'a yakınının katılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığının okullarda maske ve dezenfektan harici tedbir almamasına tepki gösteren sendikalar, sınıf mevcutlarının yarıya düşürülmesi, yüz yüze ve uzaktan eğitimin dönüşümlü yapılmasını istiyor.

Fransa'da Kovid-19 salgını nedeniyle bir hafta önce tam gün sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına rağmen okullarda eğitime devam edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 712 bini geçti
Son dakika haber: Cizre'de 'denetim ekipleri' Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
Son dakika haber: Cizre'de "denetim ekipleri" Kovid-19'a karşı kontrolleri artırdı
Son dakika haber | Kovid-19'u yenen hemşire hastalara şifa olmaya devam ediyor
Son dakika haber | Kovid-19'u yenen hemşire hastalara şifa olmaya devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Mesut Yılmaz Devlet Bahçeli Berat Albayrak Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Madonna Orhan Veli Demet Özdemir Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Samatta Tisserand Tamer Tuna Nacer Chadli
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Fransa'da öğretmenler "Kovid-19" grevine gidiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 01:58:24. #1.14#
title