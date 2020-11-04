Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde

04.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 04.11.2020 09:49
Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde

Son dakika haberine göre Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümetin eğitim politikalarını, Covid-19 önlemlerini ve kantin koşullarını protesto eden lise öğrencileri ile polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te, hükümetin eğitim politikalarını, Covid-19 önlemlerini ve kantin koşullarını protesto eden lise öğrencileri ile polis arasında arbede yaşandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir grup lise öğrencisi sokaklara döküldü. Protestocu öğrenciler, hükümetin eğitim politikalarından, koronavirüse karşı alınan yetersiz önlemlere ve karantina uygulamasına rağmen okulların açık kalmasına tepki gösterdi. Dün başlayan protestolarda eylemciler ile polis arasında arbede yaşandı. Müdahelede zorlanan polis protestocuları püskürtmek için zaman zaman kalkan, plastik mermi ve biber gazı kullandı.

KOLEJ KAPISINA "GREVDE" PANKARTI

Liseli protestocular, Paris'in merkezindeki Lycee Koleji'nin girişine erişimi engellemek için çöp konteyner ve alışveriş arabalarını kullandı. Göstereciler, kolejin zemin katındaki penceresine "grevde" yazan bir pankart astı.


- Fransa
Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde
Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde
Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki
Son dakika haber: Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Fransa'ya tepki
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz
Son Dakika: Türkiye'den Fransa'daki bıçaklı saldırıya ilişkin art arda açıklamalar: Şiddetle kınıyoruz
Fransa'dan sonra İngiltere ve Avusturya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Fransa'dan sonra İngiltere ve Avusturya'da da sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem İlham Aliyev Mesut Yılmaz Geert Wilders Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Deniz Seki Hande Erçel Aleyna Tilki Çağatay Ulusoy
Spor Okan Buruk Erol Bulut Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Dorukhan Toköz
Daha Fazla İzmir Deprem Viyana Avusturya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fransa'da lise öğrencileri eylemde - Paris
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 09:57:26. #1.15#
title