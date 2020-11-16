Fransa'da 508 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 508 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 45 bin 54'e yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında son 24 saatte 508 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile toplam can kaybı 45 bin 54'e yükseldi.

Fransa'da korona virüs salgınında vaka sayıları düşüşe geçti. Fransa Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 9 bin 406 yeni vakanın tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 991 bin 233'e ulaştı. Son 24 saatte 508 kişi daha Covid-19 nedeniyle hayatını kaybederken, toplam can kaybı 45 bin 54'e yükseldi.

Ülke genelinde 2 bin 643'ü yoğun bakımda olmak üzere toplam 16 bin 784 kişi hastanelerde tedavi altında bulunuyor. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı