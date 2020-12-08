Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü

08.12.2020 00:17 | Son Güncelleme: 08.12.2020 00:20
Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti.

Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 366 kişi hayatını kaybetti.

Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 3 bin 411 artışla 2 milyon 295 bin 908'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 366 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 55 bin 521'e çıktı.

Hastanelerde 3 bin 198'i yoğun bakımda olmak üzere, 26 bin 365 kişinin tedavisi sürüyor. İyileşenlerin sayısı ise 699 artışla 170 bin 285'e ulaştı.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Jerome Salomon, düzenlediği basın toplantısında, salgın açısından kış aylarının zor geçeceğini belirterek, gelecek günlerde salgının seyrine göre tedbirlerde değişiklik yapabileceklerini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

İlgili Haberler

Son dakika haber... - Fransa'da son 24 saatte 198 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haber... - Fransa'da son 24 saatte 198 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de son 24 saatte Covid-19 nedeni ile 479 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Fransa'da 24 saatte 213 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberleri... Fransa'da 24 saatte 213 kişi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Cem Yılmaz Diego Armando Maradona
Spor Sinan Gümüş Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Ali Palabıyık
Tüm Haberler Kız Türk Adana Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fransa'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 366 kişi öldü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 00:20:32. #1.14#
title