Son dakika haber! Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi
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Son dakika haber! Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Son dakika haber! Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.

Sosyal medya uygulaması Telegram'da bulunan, El-Kaide'ye ait olduğu belirtilen As-Sahab kanalında, 15 Temmuz'da yayımlanan videoda Fransa'nın yanı sıra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile İçişleri Bakanı Gerard Darmanin adları verilerek tehdit edildi.???????

İçişleri Bakanlığı valiliklere gönderdiği yazı ile yaz boyunca terör eylemlerine karşı teyakkuzda olmalarını istedi.

Bakan Darmanin, Twitter hesabından konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Terör tehdidi halen var. Valilikleri yaz boyunca yüksek teyakkuzda olmaya çağırdım." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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