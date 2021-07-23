Son dakika haber! Fransa'da, El-Kaide tehdidi nedeniyle terör alarmı verildi

Son dakika habere göre Fransa İçişleri Bakanlığı, terör örgütü El-Kaide tarafından yayımlanan bir videoda Fransa'nın tehdit edilmesi nedeniyle valiliklere teröre karşı teyakkuzda olmaları çağrısında bulundu.