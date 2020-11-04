Son dakika haber! Fransa'da Eğitim Bakanından kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

Son dakika haber! Fransa'da Eğitim Bakanından kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür

04.11.2020 19:17 | Son Güncelleme: 04.11.2020 19:17
Son dakika haber! Fransa'da Eğitim Bakanından kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür

Son dakika haberi... İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bir medya organındaki "öğretmen dünyası" konulu Remedium adlı çizgi romanın bir kısmını "İfade özgürlüğü sınırını aşıyor.

İfade özgürlüğü bahanesiyle İslam ve Müslümanların hedefe konulduğu Fransa'da, Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer, bir medya organındaki "öğretmen dünyası" konulu Remedium adlı çizgi romanın bir kısmını "İfade özgürlüğü sınırını aşıyor." gerekçesiyle baskı uygulayarak yayından kaldırttı.

Mediapart internet sitesi, ülkenin kuzeybatısındaki Tremblay kentinde öğretmenlik yapan Christophe Tardieux tarafından kaleme alınan Remedium'u köşesinde yayımladı.

Remedium'un, Eğitim Bakanı'nı konu aldığı bölümde Blanquer, "Devlet okulu deneyimi olmayan, çok liberal fikirlere sahip, güç hayranı bir adam" şeklinde tasvir edildi.

Bakan Blanquer, "ifade özgürlüğü sınırını aştığı ve özel hayatı ilgilendirdiği" gerekçesiyle eserde, kendini konu alan bölümü kaldırması için avukatları aracılığıyla Mediapart'a baskı yaptı.

Baskı üzerine bu bölüm Mediapart'tan kaldırıldı.

Bakanın sansür girişimi tepki topladı

Fransa'da siyasilerin ve elitlerin 16 Ekim'de öğretmen Samuel Paty'nin ölümünden sonra "ifade özgürlüğünden dem vurduğu" bir dönemde Eğitim Bakanı'nın sansür girişimi tepki topladı.

Eserin müellifi Tardieux, avukatların çizgi romanla ilgi talebinden sonra 17 Ekim'de Eğitim Bakanı'nın ifade özgürlüğü üzerine ateşli bir konuşma yaptığını, talebin bu nedenle şoke edici olduğunu vurguladı.

Tardieux, "Bakandan iki yüzlülük, yüzünüze ifade özgürlüğünü savunur, arkadan yazara saldırır." ifadesini kullandı.

Mediapart'ın patronu Edwy Plenel ise konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçınarak paylaşımın sayfalarından kaldırılmasının yasalara uygun şekilde yapıldığını savundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki
Fransa'da İslami eğitim merkezine saldırı
Fransa'da İslami eğitim merkezine saldırı
Son dakika haber | Radikal Eğitim depremzedelere yemek dağıttı
Son dakika haber | Radikal Eğitim depremzedelere yemek dağıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Ersin Tatar Mesut Yılmaz Abdülhamit Gül Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Oktay Kaynarca Bergüzar Korel Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Okan Buruk Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Deprem Joe Biden Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fransa'da Eğitim Bakanından kendisinin konu edildiği çizgi romana sansür - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 19:20:25. #1.15#
title