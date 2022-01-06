Son dakika haber: Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti - Haberler
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Son dakika haber: Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti

Son dakika haber: Fransa'da doktorlar Kovid-19 aşısından korkan çocukları akülü arabayla ikna etti
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Fransa'da bir hastane, iğneden korkan küçük çocukları Kovid-19 aşısı olmaya ikna etmek için akülü araba kullandırıyor.

Fransa'da bir hastane, iğneden korkan küçük çocukları Kovid-19 aşısı olmaya ikna etmek için akülü araba kullandırıyor.

Franceinfo'da yer alan habere göre, ülkenin kuzeyindeki Saint-Amand les Aux bölgesindeki hastanede doktorlar, aşıdan ve iğneden korkan çocuklar için ilginç bir çözüm geliştirdi.

Doktorlar, aldıkları iki akülü arabayı hastane kapısından içeri giren çocukların hizmetine verdi.

Görüntülerde, çocuklar araçlardan istediğine binip aşı odasına öyle gidiyor.

Doktorlar aşısını yaptıran çocuklara ayrıca cesaret diploması takdim ediyor.

Videoda çocukların, şoför koltuğuna oturunca korkularını unuttuğu görülüyor.

Hastane yetkilisi Michel Thumrelle, aşı olmak istemeyen çocukların özellikle kırmızı küçük cipe binmek için fikrini değiştirdiğini söyledi.

Ülkede 5-11 yaş arası çocuklara 22 Aralık'tan beri aşı uygulanıyor. Bu yaş grubundaki çocukların sadece yüzde 1'i aşılarının ilk dozunu yaptırmış durumda.

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AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

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