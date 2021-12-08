Son dakika haber | Fransa'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel
Edinilen son dakika haberine göre Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.
Fransa basınındaki haberler e göre, Sanary-sur-mer kentinde dün yerel saatle 03.40'ta 3 katlı bina patlama sonucu çöktü.
Çöken binanın enkazında şu ana kadar 2 kişinin cesedine ulaşıldı.
Kayıp olan bir kişiye ise henüz ulaşılamadı.
Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle enkazdan 5 kişi yaralı çıkarıldı.
Henüz resmi açıklama yapılmasa da binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.
Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri
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