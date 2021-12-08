Son dakika haber | Fransa'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber | Fransa'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi

Son dakika haber | Fransa'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi
AA / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Fransa'nın güneyindeki Var bölgesinde patlama sonucu çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye çıktı.

Fransa basınındaki haberler e göre, Sanary-sur-mer kentinde dün yerel saatle 03.40'ta 3 katlı bina patlama sonucu çöktü.

Çöken binanın enkazında şu ana kadar 2 kişinin cesedine ulaşıldı.

Kayıp olan bir kişiye ise henüz ulaşılamadı.

Arama kurtarma ve itfaiye ekiplerinin desteğiyle enkazdan 5 kişi yaralı çıkarıldı.

Henüz resmi açıklama yapılmasa da binada gaz sızıntısı nedeniyle patlama gerçekleştiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Enkazda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

AA / Alaattin Doğru - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title