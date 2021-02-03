Son dakika haber: Fransa'da 17 bölgede sel alarmı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber: Fransa'da 17 bölgede sel alarmı

03.02.2021 16:37 | Son Güncelleme: 03.02.2021 16:37
Son dakika haber: Fransa'da 17 bölgede sel alarmı

Son dakika gündem haberi: Fransa'da şiddetli yağışların sele neden olma ihtimaline karşı 17 bölgede turuncu alarm verildi.

Fransa'da şiddetli yağışların sele neden olma ihtimaline karşı 17 bölgede turuncu alarm verildi.

Meteoroloji İdaresi, ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların su taşkınlarına yol açabileceğini belirterek, 17 bölgede turuncu alarm, 69 bölgede ise sarı alarm ilan etti.

Yağışlara, hızı 100 kilometreyi bulan rüzgarların da eşlik edebileceği bildirildi.

Yetkililer, söz konusu bölgelerde yaşayanlara sel ihtimaline karşı hazırlıklı olma çağrısı yaptı.

Seine Nehri'nin başkent Paris'teki seviyesi dün 4 metre 23 santimetre iken bugün 4 metre 32 santimetreye yükseldi.

Ülkenin doğusundaki Rhone bölgesinde ise sel nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Faik Öztrak Ziya Selçuk Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ali Sunal Sezen Aksu Acun Ilıcalı Tuba Büyüküstün
Spor Ömer Ali Mesut Özil Fatih Terim Deniz Türüç Gökhan Gönül
Tüm Haberler Sel İzmir Kadıköy Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Fransa'da 17 bölgede sel alarmı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.2.2021 16:40:29. #1.14#
title