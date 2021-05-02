Son dakika haber: Fransa'da 16 emekli generalin Meclisteki siyasi gruplara "iç savaş" uyarısı yaptığı ortaya çıktı
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Son dakika haber: Fransa'da 16 emekli generalin Meclisteki siyasi gruplara "iç savaş" uyarısı yaptığı ortaya çıktı

Son dakika haber: Fransa'da 16 emekli generalin Meclisteki siyasi gruplara 'iç savaş' uyarısı yaptığı ortaya çıktı
Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Fransa'da 16 emekli generalin, Ulusal Meclisteki siyasi gruplara "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesinin talep edildiği ve "iç savaş" uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği belirtildi.

Fransa'da 16 emekli generalin, Ulusal Meclisteki siyasi gruplara "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesinin talep edildiği ve "iç savaş" uyarısının yapıldığı bir dosya gönderdiği belirtildi.

Le Journal du Dimanche dergisinin özel haberinde, imzacı emekli generallerden birine göre, bu belgenin aşırı sağcı Valeurs Actuelles dergisinin internet sitesinde yayımlanan ve emekli generallerin Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a iç savaş tehlikesine karşı uyardığı e-bildiriyle bağlantısı olmadığı belirtildi.

Ancak bu dosyaya imza atan generallerden ikisinin Valeurs Actuelles'deki bildirinin imzacıları arasında yer aldığı aktarıldı.

Söz konusu 16 emekli generalin Meclisteki siyasi gruplara 14 Nisan'da gönderdiği 21 sayfalık dosyada, "İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı küresel bir stratejinin" geliştirilmesi gerektiği savunuldu.

Dosyada, şu ifadelere yer verildi:

"Bize karşı hibrit savaş ilan edildi. Bu savaş çok yönlü. En iyi ihtimalle bir iç savaşla veya en kötü ihtimalle geleceği olmayan acımasız yenilgiyle sona erecek. Avrupa ve Fransa'ya karşı hibrit savaş başlatıldı. Bu savaşı kazanmak için psikolojik, sosyolojik, manevi, eğitim, hukuki ve cezai silahlar oluşturulmalı."

Dosyaya imza atan 16 emekli generalin, savunma konularında çalışmalar yapan Ordulararası Düşünce Topluluğu (CRI) mensubu oldukları bilgisi paylaşıldı.

21 Nisan'da yayımlanan açık mektup

Aralarında 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde 21 Nisan'da yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen kaos olduğu iddiasında bulunarak, Cumhurbaşkanı Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı uyarısı yapmıştı.

"İslamcılık" ve banliyölerde yaşayanların Fransa'da toplumsal bölünmeye yol açtığı öne sürülen mektupta, askerler yöneticilerin bu tehlikeleri yok etmesi gerektiğini savunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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