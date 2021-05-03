Son dakika haber! Fransa'da 16 emekli generalden meclise 'iç savaş' uyarısı
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Son dakika haber! Fransa'da 16 emekli generalden meclise 'iç savaş' uyarısı

Son dakika haber! Fransa'da 16 emekli generalden meclise 'iç savaş' uyarısı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika haberine göre Fransa'da 16 emekli generalin, Ulusal Meclis'e 'iç savaş' konusunda uyarıların bulunduğu belge gönderdiği ortaya çıktı.

Fransa'da 16 emekli generalin, Ulusal Meclis'e 'iç savaş' konusunda uyarıların bulunduğu belge gönderdiği ortaya çıktı.

Fransa'da 16 emekli generalin, Ulusal Meclis'e 'iç savaş' uyarısında bulunduğu bir belge gönderdiği belirtildi. Belgede, İslamcılığa ve Fransa'nın parçalanmasına karşı bir strateji' geliştirilmesi gerektiği ifade edildi. Fransız medyasının haberine göre belgede, "Bize karşı çok yönlü bir hibrit savaş başlatıldı. Bu savaş, iyi ihtimalle iç savaşa, kötü ihtimalle ise yenilgiyle sona erecek. Bu savaş, Avrupa v e Fransa'ya karşı başlatıldı. Savaşı kazanmak için eğitim, hukuki, sosyolojik, manevi, psikolojik silahlar oluşturmalıyız" ifadelerine yer verildiğini duyurdu.

AÇIK MEKTUP YAZILMIŞTI

Aralarında yaklaşık 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerler, Valeurs Actuelles sitesinde yayımladıkları açık mektupta, ülkede büyüyen kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Emannuel Macron'a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağı uyarısında bulunmuştu. Fransa Genelkurmay Başkanı  Lecointre, Macron'a aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlerin yazdığı mektupla ilgili açıklamada bulunarak,metne imza atan binlerce asker arasında 4'ü subay 18 muvazzaf asker tespit ettiklerini söyledi. Lecointre bildiriye imza atan ve aralarında emekli generallerin de bulunduğu askerlere yaptırım uygulanacağını açıklamıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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