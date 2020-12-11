Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti

11.12.2020 15:59 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:02
Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti

Son dakika haberlerine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda 2 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi sonuç bildirgesinde, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerini gerekçe göstererek halihazırda 2 Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilisine yönelik kısıtlayıcı tedbir içeren listeye ekleme yapılmasını kararlaştırmasını, "AB, kararlılığını gösterdi." şeklinde yorumladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi sonrası açıklama yapan Macron, AB'nin Türkiye ile diyaloğa açık olduğunu belirtti.

AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerine karşı hazırladığı yeni yaptırımların, örgütün bölgesinde istikrarsızlık eylemlerini kabul etmeme konusundaki kararlılığını gösterdiğini savunan Macron, "Türkiye'ye bir şans verdik ancak provokatif eylemlerine devam ettiğini gördük." ifadesini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı, tüm AB ülkeleri liderleri ve hükümet başkanlarının yaptırım kararında etkili olduğunu kaydetti.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve bölgesel konularda, AB'nin büyük kesiminin benimsemediği bilinen ancak dayanışma ve veto baskısıyla 10 Aralık AB Zirvesi Sonuçları'na konulmak zorunda kalınan yanlı ve hukuka aykırı tutumu reddettiğini bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

İlgili Haberler

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Fransa'nın başına beladır' sözlerine yanıt
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt
'AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz'
"AB'nin Yaptırım Kararı Türkiye'yi Çok Fazla da Irgalamaz"
Eski Alman Milletvekili Todenhöfer AB'nin Türkiye'ye yaptırım düşüncesini 'saçmalık' olarak nitelendirdi
Eski Alman Milletvekili Todenhöfer AB'nin Türkiye'ye yaptırım düşüncesini "saçmalık" olarak nitelendirdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Süreyya Sadi Bilgiç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Şallı Ivana Sert Haluk Bilginer
Spor Neymar Şenol Güneş Ali Palabıyık Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız İlaç Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptırımlarla AB'nin kararlığını gösterdiğini iddia etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 16:02:34. #1.14#
title