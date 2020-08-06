Son dakika haber: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, patlama bölgesini ziyareti sonrası açıklamalarda bulundu
Bir son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a "koşulsuz" yardıma öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.
06.08.2020 16:38 | Son Güncelleme: 06.08.2020 17:18
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan'a "koşulsuz" yardıma öncelik verilmesi gerektiğini belirtti.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'a gelen Macron, mevkidaşı Mişel Avn ile patlamanın yaşandığı Beyrut Limanı'nı ziyaret etti.
"Lübnan'ın yalnız olmadığını" söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı, "Şu anda Lübnan'a koşulsuz şekilde yardıma öncelik verilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Macron ülkedeki krizin derinliğine vurgu yaparak, bunun Lübnanlı yetkililerle açık bir diyalog vesilesi olduğunu kaydetti.
Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca Lübnan'a uluslararası yardımın koordine edilmesi için girişim başlatacağı sözünü verdi.
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Kaynak: AA