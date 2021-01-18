Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam Konseyinin temsilcileriyle görüştü
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Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam Konseyinin temsilcileriyle görüştü

18.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 18.01.2021 20:57
Son dakika haber! Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam Konseyinin temsilcileriyle görüştü

Son dakika gelişmesine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle bir araya geldi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa İslam Konseyi (CFCM) temsilcileriyle bir araya geldi.

Macron'un CFCM Başkanı Mohammed Moussaoui, CFCM Başkan Yardımcısı Chems-eddine Hafiz, CFCM'nin bünyesindeki federasyonlardan Fransa Müslümanlar Topluluğu (RMF) Başkanı Anouar Kbibech ve Afrika, Komorlar ve Antiller Ulusal İslam Dernekleri Federasyonu Başkanı Assani Fassassi ile yaptığı görüşmede bir süredir gündemde olan "Fransa İslamı prensipleri tüzüğü" ele alındı.

Görüşmede CFCM ve birçok federasyonun kabul ettiği ve imzaladığı tüzük Macron'a sunuldu.

Elysee Sarayından yapılan açıklamaya göre, Macron bu çalışmanın Fransa'nın yararına olduğunu ifade etti.

Tüzüğe Fransa'daki Türk Müslüman Dernekleri Koordinasyon Komitesi (CCMTF), İslam Toplumu Milli Görüş (CIMG) ve "İnanç ve Uygulama" adlı federasyon imza atmadı.

CCMFT Başkanı İbrahim Alcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüzükte başlığa birçok noktaya katılmadıklarını belirtti.

"Bizim için Fransa İslamı yoktur. Fransa İslamı prensipleri tüzüğüne katılmıyoruz. Fransa'da İslam diyebiliriz." diyen Alcı, önerileriyle tüzükte birkaç değişiklik yapıldığını söyledi.

Alcı, "siyasal İslam'ın" tanımına katılmadıklarını, camilerde siyasetin yapılmadığını aktardı.

Tüzükle ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Alcı, tüzükle ilgili istenilen sonuca gelinmemesi halinde Ulusal İmamlar Konseyinden çıkabileceklerini kaydetti.

Alcı, tüm federasyonlarla ortak noktada buluşmayı umduğunu söyledi.

CIMG Fransa Başkanı Fatih Sarıkır da birçok noktaya katılmadıkları ve itiraz ettikleri için tüzüğe imza atmadıklarını belirtti.

"Bazıları için detay ancak bizim için önemli hususlar söz konusu." ifadesini kullanan Sarıkır, konunun CFCM tarafından takip edildiğini ve çalışmaların devam ettiğini aktardı.

Sarıkır, CIMG olarak İslam Konseyi'ne katkıda bulunmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Tüzükte, "İslam'ın Fransa'nın değerleriyle uyumlu olması, İslam'ın siyasi amaçlarla araçsallaştırılmasının reddi, yabancı ülkelerin Fransa'da dinin yaşanmasına müdahale etmemesi ve kadın erkek eşitliği" maddeleri öne çıkıyor.

Fransa'da yaşayan Müslümanlara yönelik saldırıların "aşırıcı bir azınlık" tarafından gerçekleştirildiği ve bunların Fransız devleti ve halkıyla bağdaştırılmaması gerektiği ifade edilen tüzükte, "devletin ırkçı" olduğunu söyleminin iftira atmak olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan

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