Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Başbakanı el-Kazimi ile görüştü
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Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Başbakanı el-Kazimi ile görüştü

Bir son dakika haberine göre Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile görüştü.

Son dakika haber | Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Irak Başbakanı el-Kazimi ile görüştü
02.09.2020 17:56 | Son Güncelleme: 02.09.2020 18:00

Irak'a resmi ziyaret gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ile görüştü.

Irak Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Irak ziyaretinde duyduğu mutluluğu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askeri, kültürel, ekonomik ve sağlık alanlarında ilişkileri geliştirmeyi arzuladığını vurguladı. Macron, eğitim alanında da işbirliği yapılmasından yana olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ikili ortaklığa bağlı kalacağını kaydetti. Irak'ın bölgede etkin bir rol oynadığını söyleyen Macron, başta güvenlik alanı olmak üzere bazı büyük zorluklarla karşılaşan Irak'a ülkesinin destek verdiğini bildirdi.

Irak'ın, terör örgütü DEAŞ ile verdiği mücadelede Fransa'nın rolünü hatırlatan Irak Başbakanı Mustafa el-Kazimi ise ülkesinin hala terör örgütü DEAŞ ile yaptığı savaşın etkisinden kurtarılmadığını, örgütten geri alınan bölgelerin imarı ve göçmenlerinin evlerine iadelerini sağlamak için çalıştığını belirtti.

Irak'ın elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kaldığını vurgulayan Irak Başbakanı, enerji alanında yatırım yapmak için ülkesinin kapıların bütün Fransız şirketleri için açık olduğunu duyurdu. - ERBİL

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Kaynak: İHA

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