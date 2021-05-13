Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
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Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü

Son dakika haber... Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un bölgede şiddetin tırmanmasından endişeli olduğu, şiddetin bir an önce sonlandırılması için tüm taraflarla çalışmaya kararlı olduğu belirtildi.

"Sükunete ve barışa dönüş önceliğimizdir." ifadesi kullanılan açıklamada, Macron'un Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştüğü, İsrail'in operasyonları sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Macron'un Hamas ve diğer grupların İsrail topraklarına yönelik saldırılarını şiddetle kınadığı ifade edilen açıklamada, Abbas'tan mümkün olan en yakın zamanda durumun sakinleşmesi için nüfuzunu kullanmasını istediği aktarıldı.

Açıklamada, Macron'un İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile de görüşeceği, Fransa'nın Orta Doğu'daki ana müttefikleriyle irtibatta olduğu, özellikle Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin aracılığına tam destek verdiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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