Son dakika haber... Fransa Başbakanı Castex, Kovid-19 salgınında normal hayata dönüş için doğru yolda olduklarını söyledi

Son dakika gündem haberi... Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normal hayata dönüş konusunda doğru yolda olduklarını belirtti.

Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normal hayata dönüş konusunda doğru yolda olduklarını belirtti.

Castex, Strazburg kentinin yakınlarındaki Illkirch-Graffenstaden kasabasında aşı merkezine gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgınını tamamen kontrol altına almak için yapılması gereken çalışmalar olduğunu söyledi.

Normal hayata dönmek istediklerini ve bunun uzak olmadığını belirten Castex, "Ülke normal hayata dönüş için doğru yolda." ifadesini kullandı.

Castex, doğru ilerlemenin yolunun ise Kovid-19 aşısı olduğunu kaydetti.

Dördüncü dalganın bu aşamada kontrol altına alındığını aktaran Castex, hala aşı olmayanlar bulunduğunu ve onların tehlikede olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Fransız basınındaki haberlerde, polisin 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren sağlık ruhsatı uygulamasında 179 bin kontrolün yapıldığı ve 1331 kişiye para cezası verildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana ilk doz Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 48 milyon 503 bin 887'e ulaştı, 43 milyon 907 bin 123 kişiye de ikinci doz aşı uygulandı. Buna göre ülke nüfusunun yüzde 65,1'i aşılarını tamamlamış oldu.

Fransa'da Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren uygulama kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama kapsamında ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getirildi. Fransa genelinde uygulama, son 7 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Özcan