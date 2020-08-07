Son dakika haber | Fotoğraftaki mandaldan adresi tespit eden jandarma elektrikçi kılığında operasyon düzenledi-... Son dakika yerel haberine göre Fotoğraftaki mandaldan adresi tespit eden jandarma elektrikçi kılığında operasyon düzenledi Çektiği fotoğraftaki mandal yakalanmasına neden oldu JASAT timi, 1 yıldır aranan şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftan önce sokağı buldu.

Fotoğraftaki mandaldan adresi tespit eden jandarma elektrikçi kılığında operasyon düzenledi

Çektiği fotoğraftaki mandal yakalanmasına neden oldu

DENİZLİ - JASAT timi, 1 yıldır aranan şahsın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraftan önce sokağı buldu. Daha sonra muhtemel sokakları tespit eden JASAT timi balkonda çamaşır ipindeki mandal ve sandalye detayından daireyi tespit eden JASAT timi elektrik arıza ekibi kılığında şahsın adresine giderek kıskıvrak yakaladı.

Denizli'de yaralama suçundan hapis cezası alan şahsı arama çalışmaları başlatıldı. Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi şahsı yakalamak için çalışmalara başladı. Kayıtlı adresi olmayan şahsı JASAT timleri sosyal medya üzerinden takibe aldı. Şahsın sosyal medya hesabına paylaştığı fotoğraftan yola çıkan JASAT timleri muhtemel sokakları tespit etti. Fotoğrafta en ince detayları dedektif gibi inceleyen JASAT timleri çamaşır ipinde bulunan mandallar ve sandalye tipinden şahsın adresini tespit etti.

Film sahnelerini aratmayan operasyon

Film sahnelerini aratmayan operasyonda JASAT timi mandal ve sandalye tipinden yola çıkarak tespit ettiği adrese elektrik arıza servisi kılığında gitti. JASAT timi elektrik arıza servisi kıyafetleri ve aracı ile şahsın adresine gitti. Karşısında elektrik arıza servisi gören şahıs ise kapıyı açınca yakayı ele verdi.

20 kilogram esrar yakalandı

Emniyetteki ifadesinde bir araziye kurutmak için bıraktığı itirafı üzerine yapılan aramada 20 kilogram esrar ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA