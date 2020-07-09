Son dakika haber! Fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten çukura düştü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! Fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten çukura düştü

Son dakika güncel haberi... Mardin'in Artuklu ilçesinde fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten 20 metrelik çukura düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Son dakika haber! Fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten çukura düştü
09.07.2020 23:37 | Son Güncelleme: 09.07.2020 23:46

Mardin'in Artuklu ilçesinde fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten 20 metrelik çukura düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.

Olay, Kayacan Mahallesi eski kız kalesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Konya'dan Mardin'e gelen bir vatandaş, fotoğraf çekmek için yüz metre yüksekliğe tırmanmak istedi. Karanlık olması nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş itfaiye ekiplerince düştüğü çukurdan çıkartıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi. Düşme sonucu ayağı kırılan vatandaş, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı 3. Sayfa
Otomobilin çarptığı yaşlı adamın yakınları ortalığı ayağa kaldırdı
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı Yaşam
Türkan Şoray ve Hülya Koçyiğit'in terzisinin dramı yürek dağladı
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak Güncel
Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu Güncel
Ankaralı iş insanı Ertem Gürsol, Elazığ'da otel odasında ölü bulundu
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü Dünya
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler Dünya
Ukrayna'da kan donduran olay! 68 yaşındaki Türk'ü öldürüp cansız bedenini 14 parçaya böldüler
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Türkiye'nin en yüksek köprüsü 11 Temmuz'da açılacak
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Gazeteci Nagehan Alçı'ya hakime hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemi
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Polise hakaret eden iki zorba ilk cezalarını aldı, diğer suçlardan yargılamalar devam edecek
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Diyarbakır'da kuyumcu vurgunundan sonra şimdi de özel okul vurgunu
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Hatalı basılan 50 TL'ye, 75 bin lira teklif edildi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
İBB Başkanı İmamoğlu, artık İstanbul'da havai fişek kullanılmayacağını açıkladı
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Semiha Yıldırım hakkında çirkin ifadeler kullanan İYİ Partili Levent Özeren'e tepki yağıyor
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Gönül ilişkisi yaşadığı kadını öldüren yabancı uyruklu şahıs, intihar etti
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Düğüne giden davetliler oynadı, cezayı düğün sahibi ödedi
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
Define kazısı sonucu yok olan Dipsiz Göl, rehabilitasyon sonrası eski haline döndü
İki grup arasında çıkan 'Yan baktın' tartışması kanlı bitti
İki grup arasında çıkan "Yan baktın" tartışması kanlı bitti
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
BDDK'dan vatandaşlara kredi kartı limiti ve asgari ödeme tutarı müjdesi
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Adnan Oktar maske takmadığı için duruşma salonundan çıkarıldı
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Aksaray'da su yerine yanlışlıkla tiner içen çoçuk, hastanelik oldu
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
Napoli'li Matteo Politano, sevgilisiyle dudak dudağa fotoğrafını paylaştı
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Sakarya'daki patlamada şehitlerin kimlikleri belli oldu! Üç ile şehit ateşi düştü
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Erkan Baş Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ali Sunal Cem Yılmaz Demet Akalın Bülent Ersoy
Spor Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Henry Onyekuru Hamza Hamzaoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Karar Temmuz Sakarya
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten çukura düştü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 00:09:18. #1.15#
title